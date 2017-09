Celstraf voor trio kledingdieven

(Foto: Flickr / Joshua Morley (creative commons))

Een 45-jarige man uit Groningen is voor het stelen van een grote hoeveelheid kleding uit een kledingzaak in Musselkanaal veroordeeld tot een half jaar cel. Hij pleegde de diefstal samen met twee andere mannen.

Zijn 32-jarige compagnon uit Assen kreeg ook een half jaar cel, maar de helft daarvan is voorwaardelijk. Een derde dief, een 28-jarige man zonder woonadres, moet drie maanden de cel in.



Valse kentekenplaten

Het trio ging vorig jaar in december naar Musselkanaal en brak in bij Modehuis Westen. De mannen vertrokken met een flinke lading kleding in een auto waarop valse kentekenplaten waren bevestigd.



Vluchtauto met pech

De politie achtervolgde de wagen, nadat de inbrekers een stopteken negeerden. De vluchtauto kreeg panne, waarna de mannen te voet op de vlucht gingen.



Doordat de politie een speurhond inzette, konden de mannen worden opgepakt.