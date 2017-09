Lovende reacties voor musical Jacques J.

'Een prachtig eerbetoon aan een unieke man in onze showbizz.' Dat is de eerste reactie van mediamagnaat en musicalproducent Joop van den Ende na afloop van de première van de musical 'Jacques J.'

Van den Ende, Henny Huisman, Hans Klok, Bert Visscher en tal van andere prominenten uit de muziek- en theaterwereld waren donderdagavond naar de Stadsschouwburg in Groningen getogen voor het eerbetoon aan Jacques d'Ancona.'Ongelofelijk. Wat een ontzettende eer dat de Noorderlingen dit aanbieden aan iemand die 80 jaar wordt. De hele sfeer, het is zo bijzonder. Voor een artiest is dit een bijzonder cadeau', verwoordt Hennie Huisman.Cabaretier en vriend Bert Visscher wist van tevoren niet goed wat hij moest verwachten van de voorstelling. 'Zeer verrassend dit. Het zijn amateurs, maar potverdomme wat mooi. Ik was zeer verrast. Knap gedaan, echt waar.'Ook illusionist Hans Klok is onder de indruk. 'Hij is tachtig, maar hij heeft de energie van iemand van 25. Jacques is een fantastische man. Deze voorstelling is zeer geslaagd.'Lenie 't Hart sluit zich daarbij aan. 'Geweldig ontroerend. Dit was zo herkenbaar. Hij was het en hij is het.'De voorstelling over het leven van de vrijdag 80 jaar geworden Groninger journalist en presentator is een productie van het Groninger Muziektheater GOOV.De inhoud van de musical was een verrassing voor d'Ancona die de makers de vrije hand had gegeven. Vrijdagavond is hij te gast in de uitzending van TV Noord en vertelt dan wat hij ervan vindtJacques J. is tot en met zondag te zien in de Stadsschouwburg van Groningen.