Huurders hebben geen vertrouwen meer in woningcorporatie SUW

(Foto: Google Street View)

Huurdersvereniging Oet en Thoes overweegt het vertrouwen op te zeggen in de Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW). De huurders willen naar de Autoriteit Woningcorporaties om te kijken of de SUW onder verscherpt toezicht kan komen te staan.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Oet en Thoes behartigt de belangen van de huurders van de woningbouwcorporatie uit Uithuizen. In een bericht naar de leden laat de vereniging weten te overwegen het vertrouwen in het bestuur en de Raad van Toezicht op te zeggen.



'Communicatie onbetrouwbaar'

Volgens de huurders gaat het met name om de communicatie rond de sloop, nieuwbouw en versterking vanwege de aardbevingen. SUW zou informatie achterhouden waar de huurders recht op hebben.



'Hierdoor is de communicatie van de SUW over de kwesties onbetrouwbaar geworden', zo schrijft Oet en Thoes naar haar leden.



Daarnaast zou er het nodige mis zijn met de Raad van Toezicht. Die zou lange tijd uit slechts één persoon hebben bestaan. Volgens de huurders is de RVT nog steeds op onvoldoende sterkte.



Vertrouwensbreuk

De SP kaartte de kwestie donderdagavond aan tijdens de raadsvergadering van Eemsmond. Wethouder Harrie Sienot liet weten dat hij de vertrouwensbreuk betreurt. 'Maar wij kunnen hier als gemeente niets aan doen. Dit is een kwestie tussen de SUW, Oet en Thoes en mogelijk de Autoriteit Woningcorporaties'.



SUW was donderdagavond niet bereikbaar voor een reactie.