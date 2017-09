NAM overladen met stuitingsbrieven tegen verjaring

De brievenbus van de NAM heeft overuren gemaakt. Bij het gasconcern zijn de afgelopen weken 2400 stuitingsbrieven op de deurmat gerold.

Met die brieven kan worden voorkomen dat schade uit het verleden verjaart.Daarbij gaat het om schade voor de zwaarste aardbeving tot nu toe bij Huizinge. Die beving met een kracht van 3.6 op de schaal van Richter was 16 augustus vijf jaar geleden.Organisaties als de Groninger Bodem Beweging (GBB) en ook Nationaal Coördinator Groningen (NCG) hadden gedupeerden opgeroepen om zo'n stuitingsbrief voor die datum naar de NAM te sturen. Daar is massaal aan gehoor gegeven.Een van de brieven komt van de nieuwe stichting Recht en Herstel Mijnbouworganisatie. Die organisatie van onder meer Annemarie Heite uit Bedum, heeft een collectieve stuitingsbrief namens alle gedupeerden bij het hoofdkantoor van de NAM in Assen afgeleverd.Alle inzenders krijgen binnenkort van de NAM een brief met een ontvangstbevestiging, zo kondigt een woordvoerder aan.De NAM houdt een lijst bij van alle inzenders van de stuitingsbrieven. 'En als er al eerder een schademelding is gedaan, worden de stuitingsbrieven ook opgenomen in de administratie van CVW', aldus de woordvoerder.