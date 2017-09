Voormalig natuurbad wordt luxe vakantieverblijf

Het oude openluchtzwembad aan de Oude Dijk in Uithuizen krijgt een nieuwe bestemming. Twee Amsterdamse ondernemers bouwen er vier luxe vakantiehuizen en een bedrijfswoning.

Verpauperd natuurzwembad wordt mogelijk bungalowpark

Eerder dit jaar liet het gemeentebestuur van Eemsmond al weten enthousiast te zijn over de plannen. Donderdagavond ging de raad unaniem akkoord, waardoor de bouw nu officieel kan beginnen.Het natuurbad is in de jaren 30 als werkgelegenheidsproject gebouwd op initiatief van enkele boeren. Het is tot in de wederopbouwperiode in gebruik geweest, totdat zwembad De Dinge tussen Uithuizen en Uithuizermeeden werd gebouwd.Verschillende raadsleden koesteren mooie herinneringen aan het bad. 'Het was een heel fijne plek als het mooi weer was. Ik was er vroeger vaak te vinden. Daarom krijg ik een warm gevoel van de plannen voor dit koudwaterbad', zei Gemeentebelangen-raadslid Thijs van Kleef.VVD-raadslid Lammert Westerhuis heeft iets minder mooie gedachtes bij het bad: 'Ik was er een keer bijna verzopen', zei hij donderdag tegen de raad.Buiten dat was iedereen vol lof over de plannen, waarmee het verpauperde bad weer nieuw leven wordt ingeblazen.Het is de bedoeling dat de lodges deels over het ondiepe deel van het bad worden gebouwd. De bedrijfswoning met gezamenlijke recreatievoorziening met sauna, een fitnesszaal en een ontbijtruimte komen op het diepe deel.De kleedgebouwen en het badmeestershokje blijven in stand en worden weer in gebruik genomen.Naar verwachting begint de bouw dit najaar. De ontwikkelaars hopen in de zomer de eerste gasten te verwelkomen.