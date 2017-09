Eemsmond wil woningzoekers uit Stad naar Wad lokken

De gemeente Eemsmond wil een reclamecampagne starten om woningzoekenden naar het Hoogeland te trekken. Het idee komt uit de koker van Gemeentebelangen, die het plan donderdagavond aan de raad presenteerde.

Met de slogan 'Vergeet de Stad, kom naar het Wad' wil de partij mensen lokken die op zoek zijn naar een woning in Groningen. 'Aangezien de woningmarkt daar overkookt, kunnen ze beter hierheen', zegt fractievoorzitter Rein Eisinga.Burgemeester Marijke van Beek is enthousiast en wil samen met de aankomende fusiegemeenten Bedum, De Marne en Winsum het idee uitwerken. 'Het is een prachtig plan met een prachtige slogan. Dat moet aanslaan.'Eemsmond wil een voorbeeld nemen aan TopDutch. Dat voerde een opmerkelijke campagne waarmee de drie noordelijke provincies en het bedrijfsleven autofabrikant Tesla naar het Noorden wil lokken. De komst van dat bedrijf zou voor duizenden banen moeten zorgen.Eisinga is ervan overtuigd dat zo'n campagne ook voor het Hoogeland kan werken: 'De economie trekt aan, waardoor meer mensen de stad verlaten. Daar kunnen we goed gebruik van maken.'Van Beek heeft overigens nog niks vernomen of de Amerikaanse autoproducent zich in de Eemshaven wil vestigen. 'Maar dat is ook niet aan mij, daar gaan de provincie en Groningen Seaports over.'