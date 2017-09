B&B opent één keer per jaar de deuren: 'Als de manege belt, staan wij klaar'

Eén keer per jaar is 'ie geopend. De Bed&Breakfast van Bert en Antje Brandsma in Tolbert. Speciaal voor Outdoor Tolbert maken ze een uitzondering.

'Als de manege belt, dan staan we klaar. Dan vragen we hoeveel slaapplekken ze zoeken. Meestal zijn het er zes, zeven of acht', vertelt Antje.Ze vindt vooral de omgang met de mensen erg leuk. 'De verhalen die ze vertellen zijn altijd boeiend.'Eén van de gasten deze dagen is Piet Raaijmakers jr. uit Brabant. Vorig jaar was hij voor het eerst te gast bij de Brandsma's. 'Ik heb dit jaar op tijd gebeld om te kijken of ze nog plaats hebben. Ik ben hier zó goed verzorgd.'Raaijmakers is druk in Tolbert, hij heeft zes paarden mee. 'Ik begin 's ochtends hier met een lekker ontbijtje, daarna de hele dag lekker aan de slag en 's avonds nog even blijven hangen voor de gezelligheid hier.'Outdoor Tolbert duurt nog tot en met zondag.