'Rechter heeft oog voor belangen van omwonenden windparken'

Actievoerders tegen de windmolens in de Drents-Groningse Veenkolonien zijn sinds donderdag in Den Haag. Daar buigt de Raad van State zich over de voorgenomen plaatsing van 120 windturbines.

De actievoerders zijn verenigd in Tegenwind Veenkolonien met Jan Nieboer als voorzitter. Hij heeft het volste vertrouwen in de rechtsgang.'Wij kijken terug op een dag met veel aandacht van de rechter voor de belangen van de omwonenden. We staan op punten duidelijk voor, dat geeft mij een goed gevoel', concludeert hij.Vrijdag is de tweede en laatste zittingsdag. Er worden nog veertien punten behandeld. Elk daarvan wordt apart beoordeeld door de rechter.Dat geeft Nieboer vertrouwen. 'Als voorbeeld noem ik het argumenten van de crisis- en herstelwet. Die is bedoeld om de economie te herstellen. Maar wat zegt de rechter: er was geen crisis meer toen deze plannen ontstonden.'Daarnaast zoomde de rechter volgens Nieboer met name ingezoomd op alternatieven om doelstellingen te realiseren. 'Niet alleen zonnepanelen, maar ook wind op zee. Zelfs getijdenenergie kwam voorbij.''Waar het eigenlijk op neerkomst is het volgende: is er wel nut en noodzaak voor dit megalomane plan?', aldus Nieboer.De provincie blijft echter achter het standpunt staan dat windmolens nodig zijn om de doelstellingen uit het energie-akkoord te halen. Nieboer: 'Ze verschuilen zich achter energie-akkoord, daar komt het woord 'zon' niet eens in voor. Er zijn intussen veel betere oplossingen zonder schade voor de omgeving.'De voorzitter van Tegenwind ziet de uitspraak over een paar weken met vertrouwen tegemoet. 'Het ministerie zat te stuntelen in de rechtszaal. Ik denk dat wij in punten voor staan. Windenergie is een museumtechniek en allang achterhaald.'Maar wat als het windpark in de Veenkoloniën er wel komt? Nieboer: 'Als dit door zal gaan, is dit het grootste onrecht dat bewoners door lobbywerk van langsbestuurders wordt aangedaan sinds de Tweede Wereldoorlog. Ons verzet zal nooit stoppen.'