Schaatshistoricus Plas zet een punt achter 'Scheuveljoarbouk'

(Foto: Henk Elderman/RTV Noord) (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Vijfenveertig jaar stelde Taeke Plas het 'Grunneger Scheuveljoarbouk' samen. Een drukwerkje met daarin alle rangen en standen van het Groningse schaatsen. Hij stopt ermee. De programmatuur waarmee hij werkt, is verouderd.

Plas ontgaat niets. Zit bij elke wedstrijd in Kardinge op de tribune. Met pen noteert hij tussentijden, rondetijden en eindtijden. Dat zet hij door, maar het boekje komt er niet meer.



'Ik kan er niks meer mee. Printen lukt niet meer. Alles apart intikken is een heidens karwei.' vertelt Plas met enige weemoed.



Veel plezier

Uit de schaatswereld is teleurstellend gereageerd op het besluit van Plas om te stoppen met de productie. Elk jaar in november lag hij klaar.



'Optaikend en oetstaald deur Taeke Plas' staat er gedrukt op het boekje. 'Alle Groningers die iets betekend hebben voor het schaatsen, staan er in. Ik heb het altijd met plezier gedaan.'



Monnikenwerk

Plas verwacht niet dat er iemand is die zijn monnikenwerk wil overnemen. 'Hij of zij kan wel alles van me krijgen, maar vergeet niet dat het ontzettend veel werk is. Tegenwoordig is alles gemakkelijk op te zoeken op internet.'



Plas blijft het Groningse schaatsen wel volgen. Met pen in de aanslag.