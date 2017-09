Rondje Groningen: 'Help!'

Een keer per dag, om 21.00 uur, struint RTV Noord naar de leukste en meest opmerkelijke berichten uit Stad en Ommeland. Vandaag komen veel mensen in actie om Sint-Maarten te helpen.

1. 'Help!' De noodkreet van een oud-medewerker van het UMCG die op Sint-Maarten zit is niet aan dovemans oren gericht. En dus schiet het UMCG een ziekenhuis op Sint Maarten te hulp met apparatuur, brancards en verbandmiddelen.Het UMCG is trouwens niet alleen in hulp bieden aan Sint Maarten. Vandaag zamelde de actie Nederland helpt Sint Maarten ruim zeven miljoen euro op. Ook Groningse gemeenten en de FC haalden geld op.2. Hoe leg je uit dat het vruchtwater van de moeder een ongeboren kind beschermt? Nou, gewoon... met een vuilniszak op het schoolplein.3. Acht dagen reden er geen treinen tussen Groningen en Assen, en Groningen en Winschoten. Aanpak Ring Zuid blikt terug op de treinvrije periode in een filmpje van ruim drie minuten.3. SBS6 door het stof'Ik ben rechtszaken wel gewend maar niet dat ik ze verlies', zegt Alberto Stegeman. Een echtpaar uit Bourtange spande een rechtszaak aan tegen het SBS6-programma 'Stegeman op de bres' en kregen gelijk van de rechter.SBS6 moet de berichtgeving rectificeren op tv en 103 dagen het bericht op website plaatsen. Hoe dat precies zat lees je hier 4. De tiende editie van Kanaalpop in Zuidhorn is van start! Bij het evenement komen verschillende artiesten optreden zoals de mannen van Oranje en Stef Ekkel.5. Een Duitse boot duikt op over de grup. Het bootje is gestolen in Duitsland, maar werd vanmiddag door medewerkers van de gemeente Bellingwedde gevonden. Na wat speurwerk kreeg de politie contact met de eigenaar.6. De politie vraagt inwoners van Beijum om hulp bij het aanpakken van overlast. Het gaat om vernielingen, intimidatie en geweld.Rondje Groningen is er elke werkdag om 21.00 uur. Lees de vorige edities hier terug