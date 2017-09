Groningse toeristenplekken in de prijzen

(Foto: Ritzo Ten Cate/Flickr)

Verschillende Groningse toeristische locaties zijn in de prijzen gevallen in de jaarlijkse 'Eropuit in Eigen Land' verkiezingen.

Camping de Breede in Warffum haalde een tweede plek in de categorie 'beste camping'. Kwekerij en vakantiewoningencentrum De Weyde in Vlagtwedde heeft een derde prijs binnengesleept in de categorie 'beste vakantiehuis'. Een andere derde prijs, in de categorie 'beste groepsaccommodatie', ging naar De Olde Stoeve in Nieuwolda.



De toeristische organisatie 'Eropuit in Eigen Land' reikt ieder jaar prijzen uit aan de beste accommodaties van het land. Recreatieondernemingen uit heel Nederland deden mee aan de verkiezingen.