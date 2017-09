Overlast in Beijum: politie vraagt inwoners om hulp (update)

De politie vraagt inwoners van de stad-Groninger wijk Beijum om hulp bij de aanpak van overlast. Het gaat om vernielingen, intimidatie en geweldplegingen.

Het gaat volgens wijkagent Martin Tillema om een groep jongeren van twaalf tot vijftien jaar. De groep zou bestaan uit vijftien tot twintig baldadige jongens.'Wij vragen jullie deze overlast te melden aan ons. Als het mogelijk is vragen wij ook beelden te maken van de jeugd die overlast pleegt. Denk uiteraard om uw eigen veiligheid!', schrijft de politie op Facebook Ook hoopt de wijkagent dat mensen zich bij hem melden. Tillema: 'We zijn samen met hulpverleners en gemeente bezig om de groep in kaart te brengen. Ook willen we kijken of we de jongeren activiteiten kunnen aanbieden, zodat de overlast stopt.'