Echtpaar uit Bourtange wint rechtszaak over uitzending Alberto Stegeman

Het echtpaar uit Bourtange dat een rechtszaak aanspande tegen het SBS6-programma 'Stegeman op de bres', heeft van de rechter gelijk gekregen.

De man van het echtpaar voelt zich door het programma van Alberto Stegeman in een verkeerd daglicht gezet.De man beheerde de bankzaken van zijn moeder. In het programma wordt verteld dat hij haar hierbij voor 125.000 euro zou hebben opgelicht. Volgens de rechter heeft SBS Broadcasting de zaak te eenzijdig belicht.De zender moet komende zondag een rectificatie uitzenden. Een half uur lang moet de volgende tekst in beeld staan:De tekst moet ook op de website van de zender gepubliceerd worden. De man eiste ook een schadevergoeding van 10.000 euro, maar dat verzoek is door de rechter afgewezen. SBS Broadcasting moet wel de proceskosten betalen.