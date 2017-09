Lopend Vuur: Ik geef aan Giro 5125

Vandaag is de landelijke actiedag 'Nederland helpt Sint-Maarten'. Doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Saba, Sint-Eustatius en vooral Sint-Maarten.

De eilanden zijn zwaar getroffen door de orkaan Irma. De orkaan heeft enorme schade aangericht op de eilanden.Op diverse plaatsen in het land zijn inzamelingsacties. Geven kan ook door geld te storten.Geef jij aan Giro 5125?Reageren kan via Radio Noord (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).