Avondje NAC: Veldwijk, Bacuna en Idrissi gepasseerd

FC Groningen-trainer Ernest Faber gooit zijn elftal over de kop voor het uitduel met NAC Breda. Lars Veldwijk, Juninho Bacuna en Oussama Idrissi zijn gepasseerd.

Ook qua systeem wisselt Faber. Zaterdagavond start de FC in een 5-3-2-systeem. Tom Van Weert, Etiënne Reijnen, Ajdin Hrustic en Samir Memisevic starten in de basis.Memisevic vervangt Kasper Larsen. De verdediger trainde vrijdag niet mee en mist het duel met NAC. De Japanner Ritsu Doan was wel weer van de partij.NAC Breda schraapte als promovendus tot dusver één puntje bij elkaar in vier wedstrijden. Tegen Sparta werd het 2-2 op de derde speeldag van het seizoen.Groningen haalde tot nu toe vijf punten.De laatste keer dat de FC naar Breda afreisde was in het seizoen 2014/2015. Twee weken na de bekerwinst werd het 4-5 op de laatste speeldag. Michael de Leeuw scoorde drie keer. NAC degradeerde uiteindelijk via de play-offs.NAC Breda-FC Groningen is zaterdag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Niiwino Geertsema vanaf 19.30 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Wim Masker. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. NAC Breda-FC Groningen begint zaterdag om 19.45 uur.Padt; Kane, Te Wierik, Reijnen, Memisevic, Warmerdam; Drost, Jenssen, Hrustic; Mahi, Van Weert.