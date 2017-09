De Noord 9 van zaterdag 16 september

De Noord 9 is de wekelijkse hitlijst van RTV Noord. In deze lijst vind je enkel Groninger muziek.

Surf naar www.rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.Lars Koehoorn komt uit Winschoten. Een paar jaar geleden begint hij met het zingen van volksrepertoire, maar nu legt hij zich toe op popliedjes. Hij werkt samen met producer Niels Lingbeek uit Eelde. In het voorjaar van 2013 verschijnt zijn eerste single 'Feeling alive': dat liedje is veel gedraaid op Radio Noord en haalt de Noord 19. Sinds 2015 is hij met verschillende liedjes te vinden in de Noord 9, oa. met 'We could have it all' (#7) en 'Lily of the Nile' (#4), 'Freedom' (#3) en 'Still waters run deep' (#1). Na 'Bring it on', het nummer dat 21 weken in de Noord 9 stond, komt Lars nu met een nieuwe single. Beluister 'Closer to you' op YouTube Dit liedje van Orange Skyline blijft niet onopgemerkt in het land! 'Hotel rooms' kun je niet alleen op Radio Noord horen, ook NPO Radio 2 en NPO 3FM hebben de Groningse band op de playlist staan. Na het bijwonen van een concert van Oasis een kleine tien jaar geleden, zijn de broers Niels en Stefan van der Wielen ervan overtuigd dat ze muziek willen maken. Ze halen jeugdvriend Mart Atema erbij en schaffen instrumenten aan. En dan begint het: in 2013 winnen ze de Groninger Popprijs en daarna spelen ze op bijna elk podium in Groningen. Ze zijn onder andere supportact voor de Kaiser Chiefs in de Oosterpoort, spelen op de mainstage tijdens het Bevrijdingsfestival en op de Nacht van de Kunst en Wetenschap. In de rest van het land spelen ze in het voorprogramma van Kensington in de Ziggo Dome, op Noorderslag, Concert at Sea en Parkpop. Het debuutalbum heet 'Things that I hide' heten en is in januari verschenen. Beluister 'Hotel rooms' op YouTube Kevi Paré (1989) is geboren en getogen in de Stad. Als kleine jongen is hij al met muziek bezig. Op z'n zeventiende kiest hij ervoor om zijn droom na te jagen: zanger worden. Maakt hij in eerste instantie Nederlandstalige volksmuziek, in 2011 verlegt hij zijn koers naar popmuziek. Nog wel steeds in het Nederlands. Zijn recente single 'Deze is voor jou' levert hem niet alleen airplay bij Radio Noord op: ook andere radiozenders in het land pakken het liedje op. Kevin schopt het zelfs tot de playlist van de landelijke zender 100%NL. Ook deze nieuwe song 'Ready voor me' krijgt al direct volop airplay, onder andere bij Noord. Beluister 'Ready voor me' op YouTube Henk Wijngaard is een begrip in de Nederlandse muziek. Als tiener kreeg hij een gitaar en begon hij met schrijven van liedjes. Hij werkte jarenlang als vrachtwagenchauffeur. Door mee te doen aan talentenjachten kreeg Wijngaard een contract bij platenmaatschappij Telstar en kon heel Nederland kennismaken met zijn muziek. Als sinds de jaren '70 van de vorige eeuw scoort hij hits: 'Met de vlam in de pijp', 'Ik heb een truck als m'n woning', Hé Suzie' en 'Meissie meissie' zijn liedjes die bijna iedereen kan meezingen. Vorige zomer is van Henk nog een nieuw album verschenen 'Hoe die zomer was'. Beluister 'Hoeveel kilometer' op YouTube Na 'Proat toch Grunnegs met mie', uit de zomer van 2015, en de hit 'Trilploat' van vorig jaar doen Rik Baptist en Teun Heuvel het weer: rappen in t Grunnegs. De nieuwe single is een ode aan alle mensen die zich wel eens gedragen als een sukkel of een sjomp. Wat Aans! wilde iets doen met het schierste woord van Groningen. 'We gedragen ons allemaal wel eens als een sjomp. Bijvoorbeeld tijdens een avond stappen', legt Teun uit. 'We hopen dan ook dat alle sjompen zich aangesproken voelen door het nummer en het aanslaat.' De clip van 'Trilploat' is al flink bekeken op YouTube, de teller staat na een dikke week al op 40 duizend views, op Facebook is de teller al over de 100 duizend heen. Bekijk de clip van 'Sjomp' Het tweede Groningstalige album van Jan Henk de Groot heet 'Keunenk van Westerdaipstedale' dat oktober 2016 is verschenen. Het nummer 'Vuurtje kieken' is daarvan de derde single, na 'Bonney' (#1 in de Noord 9) en 'Evenwicht' (#1 in de noord 9). In het kleinste dorp van Groningen, Westerdiepsterdallen, heeft Jan Henk zichzelf vorig jaar twee weken opgesloten. 'Hier kan ik rustig werken en heb ik geen afleiding. Als ik hier ben kijk ik geen tv en heb ik geen last van anderen. Je hoort hier nog echt de wind', vertelt Jan Henk de Groot. Hij is twee weken te gast geweest bij Bonney Brattinga, de bewoner van één van de twee huizen die in het dorpje vlakbij Veendam te vinden zijn. Deze zomer werkt is Jan Henk met tv-persoonlijkheid en DJ Arjen Lubach aan het werk om een dancenummer te maken. Beluister 'Vuurtje kieken' op YouTube Vier jaar geleden wilden ze samen trainen voor de beroemde Run van Winschoten. Maar al snel verschoof hun gezamenlijke interesse in hardlopen naar muziek maken. Martin Blok, in het dagelijks leven installateur, maakte al muziek. En toen Harry van Boven, in het dagelijks leven textielverkoper in Finsterwolde, Olaf Vos op Radio Noord hoorde rappen dacht hij: dat kan ik ook. Afgelopen april presenteerden ze als het populaire Groningstalige rapduo Sproakwotter hun debuut-cd: 'Nijmoodse Grunneger Laidjes'. Nu brengen de heren samen met vriend Erik Hulsegge de nieuwe single 'Koeperlaand' uit. Ga hier naar de Facebook-pagina van Sproakwotter Cochon Bleu is een Groningse cajunband met: Henk, Hette en André Gubbels en Jeroen de Jong. De mannen hebben een opmerkelijke manier bedacht om een nieuw album te maken. Zodra in de studio een liedje af is, wordt het online gezet. Voor de 'B-kant' van het liedje dat als 'single' verschijnt, kunnen fans verzoekjes indienen. Het idee voor de covers ontstond toen Cochon Bleu in beeld was om in het tv-programma Top 2000 à Go-Go liedjes uit die lijst te vertolken. Het tv-optreden is er nog niet van gekomen, maar het bracht de band wel op het idee om iets met andere liedjes te doen. 'Sel ammoniac' is het eerste liedje dat door de band online is gezet. Het nummer gaat over doping en het is een knipoog naar de Tour de France. Op de b-kant staat 'The Free Electric Band'. Beluister 'Sel ammoniac' op YouTube De naam Rieks Folgerts is op muziekgebied onlosmakelijk verbonden met die van Johan Raspe. Samen zijn Raspe en Folgerts decennia lang actief geweest als de Askay Brothers, de Groninger Everly Brothers. Na een aantal soloprojecten (oa. de albums 'Schier' en 'Reloaties') heeft Rieks Folgerts een nieuwe pazzipant gevonden om muziek mee te maken: Marget Maas uit Wildervank. Zij is al jarenlang actief als zanglerares, zangeres en gitariste. 'Kom eem bie mie zit'n op baankje' is terug te vinden op hun tweede gezamenlijke album 'Kiek, ons tweide'.