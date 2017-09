Is Annabelle (9) de nieuwe Max Verstappen?

Annabelle Brian is kwartfinalist karten in de Formido talentscouting. Afgelopen zomervakantie reed de negenjarige uit Winsum een recordtijd in kartcentrum Lelystad. Daarmee liet ze honderden kinderen achter zich.

Nieuwe Max?

Meedoen met de talentscouting is volgens Annabelle erg spannend, maar vooral erg leuk. Wellicht is dit het begin van een glansrijke carrière. 'Misschien doe ik, als ik tien ben, wel mee aan de Nederlandse kampioenschappen', lacht ze.



In dat geval is deelnemen aan deze talentenjacht een mooie start.



Formido talentscouting

Met de talentscouting zoekt de organisatie naar nieuwe karttalenten in Nederland. Tussen juli en augustus van dit jaar konden kinderen uit het hele land, in de leeftijdscategorie zeven tot tien jaar, een tijd neerzetten in kartcentrum Lelystad.



De snelste uit elke provincie doet mee met de talentscouting en volgen tussen september en januari trainingen. Gedurende deze vijf maanden vinden er ook racedagen plaats.



Het geheim achter haar succes

Met haar recordtijd voor de provincie Groningen is Annabelle een van de twaalf karttalenten uit het land die zich mogen bewijzen. En dat in een sport waar ze nog niet lang mee bezig is. Pas zo'n vier maanden zegt ze.



Maar was is dan het geheim achter haar recordtijd? Ze dankt het aan veel trainen en vertrouwen hebben in zichzelf.