SP eist opheldering over Centrum Veilig Wonen en chaos in buitengebied

Hoe zit het met de positie van het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de chaos rond de schade-afwikkeling in het buitengebied? Daar eist SP-kamerlid Sandra Beckerman opheldering over van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Beckerman heeft over beide zaken kamervragen gesteld. Zo wil ze weten of de VVD-bewindsman er van op de hoogte is dat de maatschappelijke organisaties willen breken met het schadebedrijf CVW. Aanleiding is de berichtgeving van RTV Noord daarover.Beckerman wijst op de vele problemen rond de versterking van huizen in het aardbevingsgebied. 'Bent u met mij van mening dat de onafgebroken en constante bemoeienis van de NAM debet is aan de vertragingen die optreden bij zowel de afhandeling van de schade als de versterkingsopgave in Groningen?'Ook wil het Groningse kamerlid een reactie van Kamp op de onduidelijkheden rond de schade-afwikkeling voor het buitengebied. Het Groninger Gasberaad riep eerder deze week op om 'een einde te maken aan deze chaos'.Eind maart werden door het bureau Witteveen+Bos 1600 claims uit het buitengebied afgewezen. De schade zou niet veroorzaakt zijn door gaswinning. Dat leidde tot veel boosheid.Beckerman wijst op de verwarring die is ontstaan over wat wel en wat niet onder het buitengebied wordt verstaan. Ze wil van de minister weten welke dorpen hier onder vallen en hoeveel schadeclaims er in die plaatsen zijn.Ook is er volgens haar grote onduidelijkheid over de omvang van het buitengebied. 'Klopt het dat er naast de contourenkaart sprake is van randgebieden? Dit zijn de gebieden tussen de rode en blauwe contour, die de NAM in haar schadeprotocol tot 31 maart 2017 hanteerde. Daarbinnen valt onder meer Woldendorp. Wat is de status van dat randgebied?'De SP wil verder weten hoe het zit met de vouchers, die gedupeerden in het buitengebied aangeboden hebben gekregen. En dan met name of het klopt dat de betrokkenen actief moeten aangeven dat ze zo'n voucher niet accepteren, om in aanmerking te komen voor een second opinion.Het Centrum Veilig Wonen heeft drie bureaus geselecteerd voor die klus. Beckerman zet daar grote vraagtekens bij. Ze wijst er op dat het om 'collega-bureaus' van Witteveen+Bos gaat.Ze wil dat Kamp daar iets aan doet: 'Bent u bereid, gezien het feit dat veel gedupeerden vanwege jarenlang wegkijken door het Rijk nu wantrouwen hebben tegen de aangewezen bureaus voor hun second opinion, hen te gunnen dat zij het recht krijgen op een second opinion door een bureau van hun keuze? Zo nee, waarom niet?'