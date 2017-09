FC Groningen kan wel een overwinning gebruiken, maar dat geldt zeker ook voor de tegenstander van dit weekend, NAC Breda. Die ploeg haalde tot nu toe slechts één punt.

De spelers zullen er dan ook vol voor gaan, denkt NAC-watcher Ronald Strater van Omroep Brabant. 'Er staat FC Groningen een heet avondje NAC te wachten', waarschuwt hij alvast.De Brabantse ploeg kreeg tot nu toe al twaalf doelpunten tegen. 'Maar ze scoorden wel elke wedstrijd', stelt Strater vast. 'Al zullen ze er niet heel gerust op zijn nu Groningen op bezoek komt.'Waar Strater wel op rekent, is een vol stadion. 'Het is ongelofelijk in Breda. Zelfs tijdens de twee seizoenen Jupiler League zat het stadion vrijwel vol. Het publiek blijft erachter staan, ook al spelen ze beroerd.'Dat is iets waar FC Groningen momenteel alleen maar van kan dromen. 'Zelfs als NAC verliest, is het feest. Dan begint de polonaise gewoon vijf minuten later', weet StraterAl denkt Strater niet dat gebeurt. 'Ik voorspel 2-1 winst voor NAC.'