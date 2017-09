Ronald gaat armworstelen met krasse knar

(Foto: RTV Noord)

In onze galerij van 'krasse knarren' hebben we vrijdag de 76-jarige Ton Hansems uit Eenrum toegevoegd.

Hansums is inmiddels vijftig jaar manueel therapeut en denkt voorlopig nog niet aan stoppen. 'Want de gezondheid is nog prima.'



Manueel therapeuten werken met de handen en moet toch behoorlijk wat 'in de mouwen' hebben. Ronald vroeg zich af hoe je dat test. Door handje te drukken misschien?