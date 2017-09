Gasberaad wil opheldering over vertraging bij versterking huizen

Wat gaat er mis bij het versterken van huizen in het aardbevingsgebied? Op die vraag eist het Groninger Gasberaad antwoord van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Het Gasberaad wijst daarbij op de vele toezeggingen die de minister heeft gedaan over het aantal te versterken woningen en het tempo van de versterking.'In 2014 zei hij (minister Henk Kamp red.) nog dat in 2015 drieduizend woningen versterkt zouden zijn. Nu, in 2017, zijn het er in totaal ruim 550. En opnieuw zien we dat afspraken niet worden nagekomen en beloften weinig waard blijken te zijn. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en wat gaat de minister doen om dit te veranderen?', vraagt het Gasberaad in een verklaring.De VVD-bewindsman wordt erop gewezen dat Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders eerder deze week heeft gemeld dat de doelstellingen voor dit jaar bij lange na niet gehaald worden. Zo kwam woningcorporatie Marenland met een bouwstop bij de versterking van huurhuizen in de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam.Het Gasberaad constateert dat het op alle fronten mis gaat: 'De benodigde inspecties worden niet geleverd en de vertaling daarvan naar versterkingsadviezen duurt langer. Daarmee wordt de hele versterkingsoperatie opnieuw ernstig vertraagd.'De Nationaal Coördinator heeft inmiddels opheldering gevraagd over het trage tempo bij het Centrum Veilig Wonen, dat verantwoordelijk is voor de versterkingen.De reactie van het Groninger Gasberaad daarop: 'De pijlen zijn gericht op het CVW: die heeft niet geleverd. Maar het CVW is een uitvoeringsorganisatie van de NAM, die is verantwoordelijk. Dus terecht dat NCG opheldering eist bij NAM en CVW. Maar daarmee zijn we niet klaar. Het probleem zit dieper.'Volgens het gasberaad ontbreekt het aan regie. 'We blijven uiteindelijk ook hier afhankelijk van het doen en laten van de NAM en haar uitvoeringsorganisatie CVW. Dit is onacceptabel.Het Gasberaad wil van de minister weten hoe hij denkt dat publieke regie op de versterkingsoperatie daadwerkelijk geborgd kan worden.'