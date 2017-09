Man vrijgesproken van betasten meisje (13) in bus

Een 21-jarige man uit Groningen is vrijdagmiddag door de rechter vrijgesproken van het betasten van een 13-jarig meisje in de bus. Volgens de rechter had de man geen strafbare feiten gepleegd.

De Groninger en het meisje zaten vorig jaar november samen in de bus van Groningen naar Gieten. Het meisje verklaarde dat de man in de bus haar hand pakte, haar een kus gaf en langere tijd haar arm en rug streelde.Toen ze eenmaal in Gieten was aangekomen, viel ze huilend in de armen van haar moeder. Tegen de politie verklaarde het 13-jarige meisje dat ze door blinde paniek niets durfde te ondernemen. De man ontkende dat hij het meisje had betast, maar gezegd dat ze 'samen hadden gelachen en gepraat'. Nooit heeft hij gemerkt dat het meisje dat als negatief ervaarde.Het Openbaar Ministerie had tijdens een eerdere zitting om een maand voorwaardelijke celstraf gevraagd.