Eigenaar vermiste urn met as terecht

De eigenaar van de zwarte urn, naar wie de politie in Stadskanaal donderdag op zoek is geweest, is terecht.

De politie laat weten dat de eigenaar de urn in een kliko had gestopt, nadat hij de as had uitgestrooid. De kliko is vervolgens omgewaaid en zo rolde de urn uit de container.De urn werd donderdagmiddag gevonden op de Noordzijde in Gasselternijveen. De urn is inmiddels weer terug bij de eigenaar.