Na 8 miljard kilometer komt missie van 'Cassi' ten einde

(Foto: NASA)

Met enige weemoed volgde de Groningse astronoom Theo Jurriens de laatste uren van ruimtesonde Cassini. Na twintig jaar in de ruimte stortte 'Cassi' neer op Saturnus.

Dat was bewust. De energie van de sonde was bijna op. Er werd een ramkoers uitgezet, na de klap is Cassini binnen een minuut compleet verdampt.



Ring van Saturnus

De sonde maakte de afgelopen dertien jaar rondes bij Saturnus en deed daar vele ontdekkingen, weet Jurriens.



'Toen ik klein was, hebben we geleerd dat Saturnus een ring heeft en bestaat uit rotsblokken. Toen de ruimtesondes daar kwamen, wisten we dat de ring geen ring was, maar uit allemaal kleine deeltjes bestaat. Die vormen door zwaartekracht een ring.'



8 miljard kilometer

Een andere reden dat Cassini na twintig dienstjaren moest neerstorten, was de kans dat er nog bacteriën van aarde op de sonde zitten. Jurriens: 'NASA wil niet dat iets aards elders een eigen leven gaat leiden. En dus moest dit 'besmettingsgevaar' uit de weg geruimd worden.'



In totaal legde Cassini bijna 8 miljard kilometer af, maakte 300 rondjes om Saturnus en verzamelde 453.000 foto's en 635 gigabytes aan data.