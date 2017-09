CDA Haren: 'Betaal de lokale ondernemers sneller'

De gemeente Haren moet lokale ondernemers sneller uitbetalen. Dat vindt coalitiepartij CDA in Haren.

De partij heeft vragen gesteld aan het collega naar aanleiding van een onderzoek van de Vereniging voor Nederlandse gemeenten. Uit het onderzoek, dat over het jaar 2016 is gehouden, blijkt dat Haren gemiddeld na 39 dagen de rekening betaalt. Terwijl een gemeente dat binnen 30 dagen zou moeten doen.CDA-fractievoorzitter Jacob Boonstra vindt het vooral van groot belang om de lokale ondernemers binnen de gestelde termijn van 30 dagen te betalen. De lokale bedrijven zouden volgens hem eerder in geldnood zitten.'Je maakt met elkaar een afspraak en dan moet je dus binnen dertig dagen betalen. Het kan niet zo zijn dat lokale ondernemers, die over het algemeen iets minder geld op de bank hebben staan, speciaal geld moeten lenen omdat de gemeente te laat betaalt.'De Christendemocraten hopen dat de gemeente in het vervolg zelf een lijst samenstelt, waaruit blijkt binnen welke termijn de rekeningen worden voldaan.