Eerbetoon voor Dick Nanninga in de Oosterparkwijk komt er

Het eerbetoon ter ere van Dick Nanninga komt er. Dat heeft wethouder Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen toegezegd aan de initiatiefnemers.

In de Oosterparkwijk in Stad, de wijk waar de in 2015 overleden voetballer werd geboren, komt een muurschildering voor Nanninga. Nanninga is de enige Nederlandse voetballer die een velddoelpunt maakte in een WK-finale. Dat deed hij in 1978, in de verloren wedstrijd tegen Argentinië.Gerrie en Alida wonen nu in het geboortehuis van Nanninga aan de Lindenhof, al 25 jaar. 'Tot twee jaar geleden wisten we dat niet', vertelt Gerrie. 'Er stonden ineens een paar mensen in de tuin die zeiden dat ze een boek over hem gingen schrijven. En toen wisten we het.'Wat vroeger de slaapkamer was van Nanninga, is nu de douche van Gerrie en Alida. Gerrie: 'Mijn vrouw heeft het net gesausd. Vroeger was dit een vier-onder-een-kap-woning, nu een twee-onder-een-kap. Dus toen was het nogal anders dan nu. Super dat hij hier geboren is.'Wethouder Van der Schaaf noemt het initiatief 'geweldig'. 'We gaan ervoor zorgen dat het voor elkaar komt.'De exacte locatie waar het eerbetoon komt is nog niet bekend, maar het zal in elk geval in de Oosterparkwijk zijn.