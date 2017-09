Appingedam doet een duit in het zakje voor slachtoffers Sint Maarten

De gemeente Appingedam doneert bijna 12.000 euro aan de landelijke inzamelingsactie voor de wederopbouw van Sint Maarten. 'Wij voelen ons verbonden met de slachtoffers van de orkaan Irma', zegt burgemeester Anno Wietze Hiemstra.

Waddeneilanden steunen Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius

FC Groningen doet mee aan actie voor Sint Maarten?

Gemeente Ten Boer doneert voor slachtoffers orkaan Irma?

Astrid op Sint Maarten: 'Gisteren dacht ik even: ik ga naar huis'?

Het gemeentebestuur schenkt net als de gemeente Ten Boer één euro per inwoner. Beide gemeenten geven hiermee gehoor aan de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).Die heeft met het Rode Kruis afgesproken dat de helft van het geld dat gemeenten via giro 5125 doneren, gebruikt zal worden voor projecten gericht op structurele wederopbouw op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. De rest wordt gebruikt voor noodhulp op de eilanden.Vrijdag houden Het Rode Kruis, de publieke omroepen en de commerciële omroepen de nationale actie 'Nederland helpt Sint Maarten', om geld in te zamelen voor de wederopbouw van Sint Maarten.Naast Ten Boer en Appingedam doneren de Waddeneilanden zo'n 10.000 euro. Ook FC Groningen steunt de landelijke inzamelingsactie. De spelers en scheidsrechters lopen in speciale shirts het veld op.Het zenuwcentrum van de landelijke actie is Beeld en Geluid in Hilversum, het media-archief van Nederland. Halverwege de middag is in totaal zo'n zes miljoen euro opgehaald.