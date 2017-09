Astrid Schrage op Sint Maarten: 'We hebben echt goederen nodig'

Het eiland Sint Maarten wordt na orkaan Irma langzaam maar zeker weer opgebouwd. De orkaan zorgde vorige week voor vier doden en liet een grote ravage op het eiland achter. Ook de Groningse Astrid Schrage helpt waar ze kan.

Astrid Schrage uit Muntendam geeft les op Sint Maarten. Haar eigen huis is door de storm nauwelijks beschadigd, maar de school waarop ze lesgeeft heeft zwaar geleden onder Irma.'Ik probeer nu echt te helpen waar ik kan. Ik ga zometeen naar mijn school toe en daar ruim ik samen met mijn collega's alles beetje bij beetje op.'De familie van Astrid zat tijdens de storm op Sint Maarten, ondertussen in Nederland urenlang in spanning een bericht af te wachten. Op woensdagavond, de avond nadat Irma het eiland bereikte, ontvingen haar ouders slechts een korte 'ik ben veilig'. Donderdagavond, pas een dag later, hebben ze een uitgebreider gesprek gehad. Door de uitgevallen elektriciteit was communicatie met inwoners van Sint Maarten nauwelijks mogelijk.Schrage hoopt dat de school waarop ze lesgeeft over twee á drie weken weer open kan gaan. 'Ik ben benieuwd of we het gaan redden om alles zo snel weer op te bouwen. We hebben echt goederen nodig om alles weer te herstellen.' Er zijn onder andere honderd militairen van de luchtbrigade in Assen die helpen bij de wederopbouw van het eiland.