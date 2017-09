René Paas hoopt dat er snel duidelijkheid komt rondom herindelingskwestie Haren

Commissaris van de Koning René Paas hoopt dat er snel een besluit valt over de op stapel staande herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer. Dat heeft hij vrijdag laten weten na een werkbezoek aan Haren.

Paas vindt dat Haren zich moet samenvoegen met Groningen en Ten Boer. Het college van Haren is fel tegen de samenvoeging. Haren wil absoluut geen gemeentelijke herindeling met Groningen.Ondanks het grote meningsverschil op dat vlak was het gesprek over de kwestie 'best gezellig' volgens de commissaris. 'Je weet waar je staat, dus je hoeft elkaar het leven ook niet nodeloos zuur te maken.'Er is door Paas dan ook geen poging gedaan om de tegenstanders van een herindeling over te halen. Het gesprek ging vooral over het effect van de huidige onduidelijkheid rondom het dossier. 'Hoe sneller er duidelijkheid komt, hoe beter dat is. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Hoe eerder hoe beter.'Het bezoek was overigens meer dan alleen de herindeling. Zo werd hij met een paardentram naar het klooster van Yesse en de Biotoop gebracht. 'Toch is de herindeling hier de moeder van alle kwesties. In Loppersum drong in alles de kwestie rondom de aardbevingen door. Hier is dat het geval met de herindeling.'De Tweede Kamer heeft tot 1 januari 2018 de tijd om een oordeel te vellen over het herindelingsontwerp. Als dat besluit is gevallen, dan gaat het stuk naar de Eerste Kamer. Die heeft tot 1 mei 2018 de tijd om een oordeel te vellen. Er moet dan een oordeel liggen omdat anders de gemeenteraadsverkiezingen van november van dat jaar in gevaar komen.