Grote brand in boerderij Nieuw Scheemda (video update)

(Foto: Erwin Dijkman/112Groningen) (Foto: Dennis Venema)

In een boerderij aan de Hamrikkerweg in Nieuw Scheemda woedt een grote brand. De brandweer is niet in staat om het woonhuis van de boerderij te redden.





Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, ook stonden er geen dieren in de schuur.





De brand begon in de schuur en sloeg vervolgens over naar het woonhuis. Er is geen asbest vij gekomen, zegt hoofdofficier Pieter Bakker van de brandweer.



De boerderij wordt als verloren beschouwd. De brandweer laat de brand rustig uitbranden.



De oorzaak van de brand is onbekend.

