Vlammen in boerderij Nieuw Scheemda niet voor zaterdag gedoofd

In een boerderij aan de Hamrikkerweg in Nieuw Scheemda woedt sinds vrijdagmiddag een grote brand. De brandweer is niet in staat om het woonhuis van de boerderij te redden.

Er is groot watertransport ingezet, omdat de brandweer slecht bij bluswater kan.Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, ook stonden er geen dieren in de schuur.De brandweer riep inwoners van Nieuw-Scheemda op om ramen en deuren gesloten te houden. Rond 19:30 uur konden deze weer geopend worden.De brand begon in de schuur en sloeg vervolgens over naar het woonhuis. Er is geen asbest vij gekomen, zegt hoofdofficier Pieter Bakker van de brandweer.De brandweer laat het vuur oplaaien zodat de brand sneller uit is. Er ligt volgens een woordvoerder nog veel stro in de schuur en dat brandt. 'Dat is zaterdagochtend nog zeker niet gedoofd.' De brandweer blust het stro bewust niet, omdat er anders weer veel rook vrijkomt. En dat levert hinder op voor de omgeving.Als het vuur uiteindelijk wel uit is, kan gekeken worden of het mogelijk is om de boerderij te slopen met een shovel.De boerderij wordt als verloren beschouwd. De brandweer huurt een particulier beveiligingsbedrijf in om gedurende de nacht de brand in de gaten te houden.De oorzaak van de brand is onbekend.