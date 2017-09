D66 Haren wil duidelijkheid over ontruimregels Onnenstaete

Coalitiepartij D66 in Haren wil weten waarom het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nog gebouwen op het terrein van Onnenstaete heeft staan. Volgens de democraten hadden die op 7 september al weggehaald moeten worden.

De afgelopen jaren is Onnenstaete gebruikt als opvanglocatie voor asielzoekers. Officieel is het een recreatiepark. Nu het azc is vertrokken wil de gemeenteraad dat het terrein voor niks anders dan recreëren wordt gebruikt.Toen Onnenstaete nog niet als azc in gebruik was, maar als recreatiepark bleken er leden van motorclub Satudarah te zijn. Ook woonden er arbeidsmigranten en was er een illegaal restaurant. De raadsleden willen dat soort taferelen niet meer meemaken.Het COA laat weten dat samen met de gemeente en de eigenaar van de camping wordt gesproken over het verwijderen van de gebouwen. Ruim honderd motorclubleden in Onnen (2013)