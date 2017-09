Hollands Welvaart is tijdelijk dakloos

(Foto: Jan Been/RTV Noord)

Vanuit de verte is de hoge kraan al te zien die bij korenmolen Hollands Welvaart in Mensingeweer staat. De kraan takelt de kap eraf. Dat is nodig om groot onderhoud te kunnen doen.

Geschreven door Jan Been

Verslaggever

'We denken dat de kruiring stuk is,' zegt molenaar Ids van der Honing. 'Die ring is nodig om de kap en de wieken naar de wind te draaien. Om zeker te weten of dat echt het mankement is, moet de kap eraf.'



'Het lijkt mee te vallen'

Een eerste inspectie leert Van der Honing dat het redelijk gesteld is met de kap. 'We gaan het binnenwerk zorgvuldig bekijken en misschien komen we dan nog meer problemen tegen, maar op het eerste gezicht lijkt het mee te vallen.'



Noodkap tegen de regen

Eind dit jaar wordt de kap teruggeplaatst. Om inregenen te voorkomen heeft de molenreparateur een noodkap op Hollands Welvaart gezet.