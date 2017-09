Stegeman: 'Ik ben het niet eens met de uitspraak'

Presentator Alberto Stegeman is het niet eens met het vonnis van de rechter dat vrijdagmiddag werd uitgesproken, waarin staat dat SBS6 een rectificatie moet uitzenden.

In het vonnis wordt gesteld dat in een aflevering van 'Stegeman op de bres' een inwoner van Bourtange die zijn hoogbejaarde moeder zou hebben opgelicht, in een verkeerd daglicht is gezet.In de huidige uitspraak van de rechter moet SBS6 hiervoor op televisie een rectificatie uitzenden, maar ook op de programmapagina van SBS6 op internet een tekst plaatsen waarin staat dat in de desbetreffende aflevering de situatie te eenzijdig is belicht.Stegeman benadrukt het feit dat ze nog tegen het vonnis en de rectificatie in hoger beroep kunnen gaan. 'Maar als het moet van de rechter, dan doe je dat. We gaan nog nadenken over een mogelijke tegenactie', zegt Stegeman tegen Radio Noord.Stegeman is van mening dat er een bijzondere situatie is ontstaan. 'In dit geval is het zo dat ik nu al de rectificatie zou moeten uitspreken, maar dat ik erna nog in hoger beroep kan gaan. Dat is in wezen best gek. De rectificatie is dan namelijk al door mij uitgesproken.'Ook vindt de presentator dat in de aflevering van 'Stegeman op de bres' het probleem wel degelijk goed genoeg is belicht. 'Wij hebben naar mijn idee de man ook voldoende aan het woord gelaten, dus kan in principe elke kijker zelf oordelen hoe de situatie is.'Het probleem voor Stegeman ligt vooral bij het uitzenden van de rectificatie op televisie, maar was vooral verrast door het verliezen van de rechtszaak. 'Rechtszaken zijn voor mij niets nieuws, maar het niet winnen van een rechtszaak wat dat betreft wel.'