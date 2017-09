Minister Kamp komt toch nog een keer naar Groningen

Minister Henk Kamp tijdens het debat over de schadeafhandeling (Foto: Jerry Lampen/ANP)

Hoewel hij afgelopen februari, en daarna in mei al 'voor het laatst' in Groningen was, komt demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken woensdag nog eens in onze provincie praten over de gaswinning.





Winningsniveau

Onderwerp van gesprek is onder meer de nieuwe hoeveelheid gas die per 1 oktober wordt gewonnen. Want hoewel die hoeveelheid voor vijf jaar is vastgelegd, wordt jaarlijks gekeken of er aanleiding is de hoeveelheid te winnen gas aan te passen.



Allerlaatste bezoek

Kamp heeft woensdag een groot deel van de dag 'bestuurlijke en maatschappelijke' overleggen, met overheden en belangengroeperingen. Aangezien de kabinetsformatie nu bijna is afgerond is dit zeer waarschijnlijk zijn laatste bezoek als minster van Economische Zaken.



Lees ook:

- Demissionair minister Kamp blikt terug op zijn 'hoofdpijndossier Groningen'

- Minister Kamp voor het laatst in Groningen: 'Er moet nog een hele hoop gebeuren'

- Dossier: Alles over gaswinning en de aardbevingen

Het bezoek zou eigenlijk in de zomer plaatsvinden, maar toen was Kamp ziek.Onderwerp van gesprek is onder meer de nieuwe hoeveelheid gas die per 1 oktober wordt gewonnen. Want hoewel die hoeveelheid voor vijf jaar is vastgelegd, wordt jaarlijks gekeken of er aanleiding is de hoeveelheid te winnen gas aan te passen.Kamp heeft woensdag een groot deel van de dag 'bestuurlijke en maatschappelijke' overleggen, met overheden en belangengroeperingen. Aangezien de kabinetsformatie nu bijna is afgerond is dit zeer waarschijnlijk zijn laatste bezoek als minster van Economische Zaken.