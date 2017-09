Noord Vandaag: 'Een prachtig eerbetoon aan een unieke man'

'Ik vind echt dat je iets betekent, als dit voor je gedaan wordt. Het is een prachtig eerbetoon aan een unieke man in onze showbusiness en de kunstenwereld.' Joop van den Ende is enthousiast over Jacques J. de Musical. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

- Ook in Groningenom bewoners op het noodlijdende Sint Maarten te helpen. 'Als je op TV kijkt dan vind je het zielig. Ze hebben niets, alles is kapot.' (vanaf 1:23)- De kleine uitvaartverenigingen, als er niets verandert. Maar wat doen ze eigenlijk? (vanaf 03:56)- 'Een verhaalSoms denk je: ja, ik herken me, ik schijn het te zijn.' Dat zegt Jacques d'Ancona over de voorstelling die gemaakt is over zijn leven. (vanaf 05:43)- Hoe noem je het als je 75 jaar getrouwd bent? Morgen vieren meneer en mevrouw Cornelisse uit Bellingwedde(vanaf 12:55)- Het elftal van FC Groningen is op veel plekken gewijzigd. 'Als het tegen ziten is het aan ons om er wat aan te doen', zegt trainer Ernest Faber over het spel van de FC. (vanaf 16:08)- Ton Hansems uit Eenum is een 'krasse knar'. Hij is inmiddels vijftig jaar manueel therapeut en(vanaf 17:34)Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.