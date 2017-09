Wolf beet twee schapen dood bij Nieuwe Statenzijl

De twee schapen die in augustus zijn doodgebeten langs de Dollarddijk bij Nieuwe Statenzijl, zijn gedood door een wolf.

Dat is de uitkomst van dna-onderzoek. Het onderzoek werd uitgevoer door Alterra, in opdracht van de provincie Groningen. Het is niet meer vast te stellen uit welk roedel de wolf afkomstig was.Bovendien bleken de schapen ook al aangevreten door een of meerdere vossen, voordat de dode dieren ontdekt werden.De boer van wie de schapen waren, wordt schadeloos gesteld.