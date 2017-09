MuzeeAquarium gaat volgende zomer open

(Foto: Facebook MuzeeAquarium Delfzijl)

Het MuzeeAquarium in Delfzijl gaat op 1 juni 2018 open. Dat is één jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Geschreven door Martin Drent

Geld nodig

Inmiddels is het gebouw weer bereikbaar voor vrachtwagens, waardoor het museum alvast aan het inrichten is. Toch duurt het dus nog tot volgend jaar juni voordat de toeristische trekpleister echt open kan, zegt directeur Cynthia Heinen:



'We hebben ambitieuze plannen voor het decor. Daar is nog een hoop geld voor nodig. Daarom zijn we nu fondsen aan het aanschrijven, en dat kost helaas tijd.'



Nieuwe dijk

Het oude gebouw van het MuzeeAquarium moest plaatsmaken voor de versterkte zeedijk. Alleen de oude bunker met de aquaria kon blijven staan. In het nieuwe gebouw wordt de scheepvaart-, schelpen-, archeologische en plaatselijk historische collectie tentoongesteld.



Volgende week zaterdag, op Nationale Burendag, houdt het museum alvast een open huis voor de bewoners van de vier flats rond het gebouw.



