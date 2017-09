Uitvaartverenigingen luiden de noodklok

De kleine uitvaartverenigingen in de provincie Groningen luiden de noodklok omdat een groot aantal van hen dreigt te verdwijnen.

Er zijn in Groningen 110 kleine uitvaartverenigingen met samen circa 80.000 leden. De verenigingen zijn vroeger ontstaan uit 'noaberschap', als buren zorgde je voor elkaar, ook als er iemand overleed.



Heden ten dage betalen de leden een klein bedrag aan contributie, en de vereniging zorgt er bij overlijden voor dat de uitvaart wordt georganiseerd en voor een deel betaald.



Maar de klad komt erin omdat er steeds minder aanwas is van nieuwe leden. De verenigingen steken de hand in eigen boezem: 'De uitvaartverenigingen zijn blijven hangen in hun oude denkwijze', zegt Henk Bazuin van uitvaartvereniging Hoogezand en omstreken.



Er is bijvoorbeeld weinig tot geen reclame gemaakt voor de verenigingen, en dat terwijl ze naar eigen zeggen voordelen bieden ten opzicht van de 'grote' uitvaartverzekeraars als Dela, Monuta en Yarden. Zo hebben ze geen winstoogmerk en zouden ze goedkoper zijn. 'Bovendien bevorderen de kleine verengingen de 'noaberschap', in dorpen en buurten,' zegt Bazuin.



Maar de realiteit is dat het aantal leden terugloopt en dat het moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden. Het actieplan is opgesteld om de verenigingen en potentiële nieuwe leden wakker te schudden.



Een rapport over mogelijke maatregelen is vrijdagmiddag overhandigd aan commissaris van de Koning René Paas. Niet omdat hij de problemen moet oplossen, maar omdat hij symbool staat voor Groningen en al haar inwoners.