Een albasten huwelijk: 'Ik wil er nog wel 75 jaar aan vastplakken'

(Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Een albasten huwelijk. Dat vier je als je 75 jaar getrouwd bent. Het komt slechts zelden voor. Maar Nico en Anna Cornelisse uit Bellingwolde stapten op 16 september 1942 in het huwelijksbootje. En dus zijn ze morgen officieel 75 jaar man en vrouw.

Zo bijzonder als het misschien is vinden ze het zelf eigenlijk niet. 'Het is voor ons dagelijkse kost, natuurlijk'. Het geheim van een huwelijk dat al 75 jaar standhoudt? 'Geven en nemen', zegt meneer Cornelisse. Maar hij wil er nog wel wat aan toevoegen. 'Oud worden is een zegen, maar oud zijn is een ramp', vindt de 96-jarige van oorsprong Amsterdammer.



Moeilijk bewegen

'Je kunt je zo moeilijk bewegen op den duur', legt hij zijn standpunt uit. Hoewel hij dat zegt, is het er totaal niet aan af te zien. Het gelukkige stel woont nog altijd zelfstandig in een vrijstaand huis in Bellingwolde. Zelfs de tuin doen ze nog zelf. 'Er is altijd wel wat te doen, in de tuin.'



Opkomst van de stofzuiger

De twee hebben in hun leven de wereld zien veranderen. 'De opkomst van de stofzuiger, toen kwam de radio, en na de oorlog de televisie. Dat was voor ons een wonder. Iets wat onmogelijk was, is mogelijk gemaakt'. En ook hun eerste auto kunnen ze zich nog goed herinneren. 'We rijden nu nog steeds zelf', bevestigt mevrouw Cornelisse trots.



Gedwongen bij elkaar weg

De twee trouwden in de oorlog. Na twee weken samen te zijn en een huisje te hebben ingericht, werd meneer Cornelisse meegenomen door de Duitsers. 'Hij is toen opgepakt en naar Duitsland vervoerd om te gaan werken. Hij is er twee en een half jaar geweest.'



Een heftige periode, want in 1943 werd hun dochter Annie geboren. 'Gelukkig ben ik toen erg goed geholpen door mijn zusters en mijn geweldige ouders', kijkt Anna Cornelisse terug. 'De dag dat Nico terugkwam, was een van de mooiste van ons leven'.



Nog 75 jaar

Zaterdag wordt de huwelijksverjaardag groots gevierd in huize Cornelisse. De burgemeester komt langs, en ook een kamerheer van het koningshuis komt het paar feliciteren. 'En onze dochter, vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen komen langs', zegt meneer Cornelisse. Als het aan het gelukkige stel ligt, is dat niet de laatste keer. 'Wij willen er nog wel 75 jaar aan vastplakken hoor. Als dat mogelijk is.'