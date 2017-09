Raad van State waarschuwt tegenstanders windpark voor te hoge verwachtingen

De Raad van State heeft de tegenstanders van Windpark Drenthe aan het eind van de tweedaagse rechtszitting gewaarschuwd niet te hoge verwachtingen te hebben van de uitspraak.

'Ik geef u mee dat we beperkt zijn in onze mogelijkheden', zei voorzitter van de meervoudige kamer Mieke Diepenbeek vrijdag. Het gaat de Raad van State niet lukken om binnen zes weken een uitspraak te doen. Deze termijn wordt een of mogelijk meerdere keren verlengd. Partijen krijgen daar telkens bericht van.Jan Nieboer van de actiegroep Tegenwind Veenkoloniën zei vrijdagmorgen op Radio Noord nog het gevoel te hebben 'in punten voor te staan'. 'Het ministerie zat te stuntelen in de rechtszaal.'Het windpark is gepland langs de provinciegrens tussen Groningen en Drenthe, niet ver van Stadskanaal en Musselkanaal.Ali Edelenbosch van Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond meent dat de besluitvorming rond het windpark voldoende rammelt om er gaten in te schieten. 'Alleen de inspraak al. Een fopspeen. Waarom laat de minister burgers zienswijzen indienen als er toch niets mee gebeurt?'Vrijdag ging het over de landschappelijke inpassing van de 45 windmolens in het open gebied. 'Die zijn niet in te passen in een landschap', zei Melle Buruma van het Drents Landschap. Het Rijk vindt wel.Verder werd gesproken over de externe veiligheid, gezondheidseffecten op inwoners en schade aan hun huizen door geluid en slagschaduwen. De tegenstanders ramen de schade op 85 miljoen euro. De ministeries van Economisch Zaken en Infrastructuur en Milieu vinden dit bedrag nergens op gebaseerd.De Raad van State moet ook beslissen over de natuurvergunning die de provincie Drenthe heeft verleend voor het project. Ook hier wordt aan de normen voldaan, zeggen de ministeries. Van alle vogels die sterven zou minder dan een procent omkomen door een klap van een wiek.