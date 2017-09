Dit weekend in Groningen: stoomtreinen, boten en fietsen

Een schip vol oude Groninger verhalen, pompoenen en calebassen eten, of wil je misschien 330 kilometer fietsen? Er zijn veel evenementen dit weekend in onze provincie - er is van alles te doen in Groningen.

Museumspoorlijn STAR bestaat 25 jaar, en dat wordt gevierd tijdens 'Stadskanaal onder stoom'. Er komen 'bijzondere' stoomtreinen, een stoomboot, stoomwalsen en modeltreinen uit het hele land naar Stadskanaal. Arriva heeft speciale dagtickets die toegang geven tot het evenement en waarmee je de hele dag kunt reizen met de Arriva-treinen in Groningen en Friesland.Even over de grens in Papenburg verlaat zondagochtend de 'World Dream' de Meyer Werft. Het cruiseschip is met 335 meter een van de grootste die de werf ooit heeft gebouwd. Vorige maand kon je live kijken naar hoe het schip de dok al verliet:Zondagochtend kun je de reus bewonderen op zijn route. Het tijdsschema vind je hier Zaterdag kun je op het volkstuinencomplex in Delfzijl genieten van pompoenen, calebassen maar ook worstenbroodjes bakken op een Deens vuur. Gewoon even aankloppen, vanaf 09:30 tot 12:30 op Wierdeweg in Delfzijl.Het oudste, nog varende Groningse turfschip De Familietrouw legt aan in Wedde. Je krijgt er twaalf volksverhalen voorgeschoteld die zijn vormgegeven door verschillende noordelijke kunstenaars. Buiten het schip zijn andere activiteiten met optredens van Marlene Bakker en regiogids Henk Opheikens. Zaterdag is het schip vanaf 14:00 open, zondag vanaf 12:00. meer informatie vind je hier Vijftien kunstenaars hebben zich laten inspireren door het Waddengebied. Het eeuwenoude ritme van eb en vloed, de grenzeloze lucht en de open horizon. De expositie wordt zaterdagmiddag geopend om 14:30 in Galerie Het Raadhuis in Eenrum. Toegang is gratis.Wielerliefhebbers opgelet. Onder het genot van een Gronings biertje kun je luisteren naar de koersverhalen van profrenner Laurens ten Dam, geboren op een woonboot aan het Boterdiep in Zuidwolde. En tot slot speel je de echte petje-op-petje-af quiz. Je kunt binnenlopen bij wielercafé Spaak in Stad vanaf 20:00.Wie de lessen van Ten Dam in praktijk wil brengen kan dat zondagochtend laten zien. De TKP Tocht van Groningen begint zondag om 08:00. De wielertocht gaat dwars door cultureel- en historisch erfgoed.Er is voor ieder wat wils: van 35 kilometer met je gezin tot 330 kilometer voor de echte bikkels. De start en finish is op de Grote Markt in Stad. Meedoen kost 18,50, kinderen doen gratis mee.Geniet van je weekend!