Ruilwinkel vraagt gemeenteraad om hulp voor nieuw pand

Het zijn zware tijden voor de Ruilwinkel Westerwolde. Na drie jaar is de subsidiepot leeg en kan de winkel niet meer blijven op de plek waar hij nu zit. Het bestuur van de winkel kan geen plek vinden en heeft nu de gemeenteraad om hulp gevraagd.

Die hulp is hard nodig, want de ruilwinkel is belangrijk voor de bijna vijfhonderd vaste klanten van de winkel. 'Het is echt een ontmoetingsplek voor de mensen in Sellingen', zegt voorzitster Reina Boels.'Verder is de ruilwinkel een plek waar mensen ideeën, spullen en diensten kunnen ruilen. Een mooie manier om je spullen opnieuw waarde te kunnen geven', vervolgt Boels. Dat gebeurt met een puntensysteem: als je spullen inlevert krijg je punten, die je weer kan inleveren als je iets ophaalt.Boels zoekt nu een plek in een gebouw met meerdere maatschappelijke functies. 'Bijvoorbeeld in een dorpshuis, een kledingbank of een zorginstelling. Zo kunnen we onze maatschappelijke functie vervullen en uitbreiden. Dat is echt de bedoeling.'Maar het huidige pand, op een prominente plek aan de Dorpsstraat in Sellingen, moet de Ruilwinkel dus uit. En dat is jammer, vindt ook mevrouw Zandstra, een vaste klant van de winkel. 'Ik vind het zo mooi aan de winkel dat hij hier in het dorp is. Ik hoop echt dat hij niet weggaat.'Mevrouw Zandstra heeft laatst nog een waterkoker en een koffiezetapparaat geruild. 'Ik dacht: 'Even naar de ruilwinkel'. En daar hadden ze een nieuwe staan. Ik zou het heel jammer vinden als het hier weg moet.'Hoe jammer ook, een nieuwe plek zal er moeten komen. De kans is niet groot dat die er voor 1 november is, zegt voorzitster Boels. 'Maar de stichting blijft bestaan en we hebben meerdere belangstellenden uit omliggende gemeenten, zoals Stadskanaal. Maar we willen graag in Westerwolde blijven.'(2014)