Donar wint laatste oefenwedstrijd

(Foto: Jordi Haverdings)

Donar heeft de laatste wedstrijd in de voorbereiding op het seizoen gewonnen. Het team van coach Erik Braal won in België met 96-92 van Willebroek Kangoeroes.

Jason Dourisseau was topscorer met 24 punten. De Groningers gingen met tien punten verschil (48-38) in hun voordeel rusten.



Dinsdag staat voor Donar de eerste wedstrijd in de kwalificatie voor de Champions League op het programma. Het Litouwse Vytautas komt dan op bezoek in Martiniplaza.