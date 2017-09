Inlia optimistisch over bed-bad-broodregeling

De bed-bad-broodregeling waarover de partijen die een nieuw kabinet willen vormen het eens zijn geworden, zorgt voor optimisme bij de Groningse vluchtelingenorganisatie Inlia.

De regeling moet voorkomen dat uitgeprocedeerde asielzoekers op straat belanden. Vorig jaar stopte het kabinet de bekostiging voor de oude regeling. Noodgedwongen regelden gemeenten, waaronder Groningen, zelf de opvang.



Nieuwe regeling

In de nieuwe bed-bad-broodregeling komen acht opvanglocaties verspreid over Nederland. Het is nog onduidelijk hoe de regeling er verder precies uit ziet.



'Het is goed dat dit de aandacht krijgt die het verdient, dat er goede afspraken gemaakt worden. We zien duidelijke vooruitgang. De gesprekken zijn een tijdje onderbroken geweest, maar het is goed dat deze nu weer worden opgepakt', zegt Inlia-directeur John van Tilborg.



Extra lucht bij de opvang

'Ik vind het ook een goede zaak dat men inziet dat de gemeenten de kosten vergoed moeten krijgen van hun inzet', vervolgt Van Tilborg. 'Het geeft ook extra lucht bij de opvang. Het is vreemdelingenbeleid, ook van de Rijksoverheid. Ik denk dat het goed is dat als je gemeenten de helpende hand toesteekt, zorgt dat ze die financieel kunnen waarmaken.'



Losse eindjes

Tot het moment dat je daadwerkelijk hebt gezien wat er daadwerkelijk is afgesproken, heb je altijd losse eindjes. Het belangrijkste nu is dat de wil er is om dingen te regelen', besluit Van Tilborg.



Bij de opvang van de honderden uitgeprocedeerde asielzoekers in de Stad gaat om bijna een kwart miljoen euro per maand.