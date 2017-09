Column: Campagne voeren

(Foto: RTV Noord)

Als er al een campagne vooraf is gegaan aan het besluit van onze koning om zijn verjaardag in Groningen te vieren, dan hebben we daar niets van gemerkt. Zo lawaaiig als Noord-Nederland zijn best doet om de aandacht te trekken van Tesla, zo stilletjes was dan de Koningsdag-lobby.

‘Top Dutch’. Als het goed is, klinkt dit begrip u bekend in de oren, want zo heet de campagne van de drie noordelijke provincies voor die aangekondigde enorme accufabriek, ergens in Europa. Tenminste, dat was in januari nog de inzet. Tesla-baas Elon Musk zou ons net zo lang onder zijn directeursneus geduwd krijgen, tot hij zijn volgende ‘Gigafactory’ zou neerplempen in de Eemshaven. Als resultaat heeft Musk ongetwijfeld wel eens een tweet voorbij zien komen met #TopDutch, #moetjedoenjoh. En die Groningse droge worst die in het promotiepakket zat, heeft hem vast ook heerlijk gesmaakt. Maar de beoogde locaties die nu worden genoemd, liggen (volgens een recent lemma op Wikipedia) in Polen, Tsjechië, Hongarije en Portugal. Vergeet Tesla.



Maar na al dat campagnegeweld van het afgelopen halfjaar voelt u zich intussen helemaal ‘Op en Top Dutch’. Toch? We zijn als noorden opgeladen als een Tesla-accu en klaar om binnen 2,7 seconden op te trekken van 0 tot 100 km/h. Alle energie die in de campagne is gestoken, zwerft hier nog ergens rond. En dus is het begrijpelijk dat Groningen, Friesland en Drenthe gewoon samen doorgaan met deze wervende slogan, maar dan om er andere internationale bedrijven mee binnen te harken. Als je heel lang hebt getraind voor een marathon die niet doorgaat, kun je tenslotte net zo goed de Vier Mijl lopen. Dus krijgen multinationals wereldwijd straks allemaal Top Dutch voorgeschoteld, waarbij het noorden wordt aanbevolen met begrippen als vergroening, digitalisering en water. Niet erg pakkend, maar ook niet aanstootgevend. Campagne voeren is met hagel schieten. Top Dutch trekt vast wel wat bedrijven over de streep.



‘Wat Noord-Nederland kan, kunnen wij ook!’ bedacht afgelopen week een raadslid in de gemeente Eemsmond: ‘Wij gaan ook een slogan de wereld in slingeren.’ En met ‘Top Dutch’ als inspiratiebron kwam daar ‘Vergeet de Stad, kom naar het Wad’ uit de bus. De nieuw te vormen gemeente Hoogeland denkt daarbij niet aan bedrijven maar aan burgers die lekker goedkoop op het platteland willen wonen, in plaats van in de stad, met zijn overkokende woningmarkt. De campagne wijst er dus op dat juist de impopulariteit van Noord-Groningen die regio zo aantrekkelijk maakt. Een aardige paradox.



Ook die campagne schiet met hagel. Hij trekt vast wel wat armlastige stadjers over de streep. Net als bij Top Dutch geldt: het dondert niet wat er komt, áls er maar wat komt. En misschien gaat het daar ook helemaal niet om. Campagnes zijn er ook voor intern gebruik. Slogans als ‘Vergeet de Stad, kom naar het Wad’ en ‘Top Dutch’ creëren een wij-gevoel. Wij zijn Top Dutch, wij zijn blij dat we niet in die dure stad wonen, zo gek als het klinkt. Als andere mensen dat ook geloven, is dat mooi meegenomen.



Maar het ultieme wij-gevoel krijgen we toch bij het bezoek van Willem-Alexander, straks op 27 april. Daar kan geen campage tegenop. En over een jaar hebben we onze nieuwe slogan paraat: ‘Zelfs koningen komen naar Groningen.’



Willem van Reijendam