'Ik merk dat mensen dichter naar elkaar toe zijn gegroeid'

Volgende week zaterdag wordt een burendag georganiseerd voor de buurtbewoners van de Julianalaan in Veendam. Daar was dit voorjaar een gasexplosie. De burendag is bedoeld voor alle betrokkenen om van elkaar te horen hoe het met iedereen gaat.

'Op het moment van die gasexplosie stonden we er wel allemaal om elkaar te helpen', zegt bewoonster en initiatiefneemster Greta Wolthof. 'Toen dacht ik wel: veel van mijn buren ken ik niet. Als iedereen het dan heeft opgebouwd is het een mooie aanleiding om te vragen: hoe gaat het nu met je buren?''Ik merk dat mensen in de omgeving dichter naar elkaar toe zijn gegroeid. Je kent meer mensen en deelt wat samen. Mensen zijn meer geïnteresseerd in elkaar en meer betrokken', vervolgt Wolthof.Veel van de omwonenden hebben inmiddels een andere woning betrokken. Ook is in veel gevallen de schade aan woningen hersteld, maar nog niet bij iedereen. 'We hebben scheuren in de muur en een schuifpui moet nog vervangen worden. Ook bij anderen moeten nog herstelwerkzaamheden gebeuren', besluit Wolthof.De burendag wordt gehouden op het schoolplein van de Wim Monnereauschool en is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt. Zanger Krzysztof Groen uit Veendam gaat een optreden geven.