Waddenzee voorlopig nog niet afgesloten voor zeehondexcursies

(Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Pas in het voorjaar van 2018 wordt besloten of zandbanken in de Waddenzee worden afgesloten voor zeehondenexcursies.





Toeristen zouden de zeehonden daar te veel storen. Ondernemers de provincie Groningen die de zeehondenexcursies organiseren, reageerden geschrokken. Volgens Kamp wordt het plan eerst uitgebreid besproken met alle betrokkenen en volgt daarna pas een besluit.



Dat antwoordt minister Henk Kamp van Economische Zaken op Kamervragen. Vorige maand werd bekend dat er plannen zijn om onder meer een vaarverbod in te stellen bij de Kuipersplaat in de buurt van Schiermonnikoog.