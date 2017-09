Familie ontredderd door grote brand

'Ze lijkt ontredderd en berustend.' Zo omschrijft Marcel Lasker, ploegchef van de brandweer in Scheemda de alleenstaande bewoonster van een geheel in de as gelegde monumentale boerderij in Nieuw Scheemda.

'De bewoonster is haar hele hebben en houden kwijt. Er viel niets meer te redden, de brand greep erg snel om zich heen', zegt Lasker. De ploegchef gaf aan nog niets over de oorzaak van de forse brand te kunnen zeggen.Buurvrouw Laura van der Gaag ontdekte de brand door haar blaffende honden en belde 112. 'Het ging zo ontzettend snel, toen de brandweer arriveerde was de schuur al helemaal platgebrand.'Volgens mevrouw van der Gaag kon de brandweer de straat niet in door de grote groep kijkers. De politie moest de weg ontruimen om de brandweer toegang tot de waterput te verschaffen.'Het vuur brandt nu langzaamaan uit. Het is heel rustig nu', zegt locoburgemeester Bart Boon van Oldambt. 'Een sloopbedrijf is al bezig. Ik ga ervan uit dat de restanten van de boerderij binnenkort gesloopt worden. Het is een zaak van de eigenaar en verzekering, maar het zal niet al te lang duren.''Ik heb gesproken met de zoon van de bewoonster. Ze is erg aangedaan. Je bent alles kwijt. Ze heeft in ieder geval onderdak kunnen vinden bij familie. Gelukkig heeft niemand letsel opgelopen en het enige dierlijke slachtoffer is een goudvis', besluit Boon.