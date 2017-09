Grunneger septemberstörm in Twij Deuntjes

As ie van Grunneger livemeziek holden din valt er veul te beleven veur joe. Henk geft tips veur de komende weken

Twij Deuntjes 17 september 2017



Erwin de Vries - Leef t leven



Harry Niehof - Dat gait van joepie



Jan Henk de Groot - Bonney



Arno van der Heyden & Trio Put - De Vief



Wia Buze - Aindagsvlinder



Dragseth Trio - Ween du man



Arnold Veeman - Vera’s kelderbar



Linde Nijlsnd - If



Swinder - Wotter noar zee



Sarah Lesch - Da drausen



Hans van der Lijke - Ailand ien de aivegheid



Marieke Klooster & Trio Baumgarten - Het twijde perron



Hevia - Busindre Reel



Twijde uur:



Bert Hadders & De Nozems - Gruinteboer van t Oosterpaark



Peter Buwalda - Dou zun weer kwam



De Tuutjefloiters - Klaine dingen



Sproakwotter & Erik Hulsegge - Koeperlaand



Dion Bouwes & Dennis Krottje - Deur alles hèèn



Köster & Hocker - Et Selfie Elfie und Dr. Twitter Witter



Klaas Spekken - Vrunden



Fred Akerström - Kapitalismen



Alex Vissering - De Groanrepubliek



Dragseth Trio - As ik weggung



Lianne Abeln - Glaske wien



Maas & Folgerts - Tien doagen



Hevia - Tanzila